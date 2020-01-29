БДИПЧ ОБСЕ будет наблюдать за избирательным процессом в Азербайджане

Делегация во главе с руководителем миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Питером Тейлером, находящаяся в Азербайджане с целью наблюдения за предстоящими выборами в Милли Меджлис (парламент), встретилась с председателем Верховного суда Рамизом Рзаевым, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

На встрече председатель Верховного суда Рамиз Рзаев сказал, что проведение выборов в соответствии с требованиями Конституции Азербайджанской Республики, Избирательного кодекса, международных соглашений, к которым присоединилась страна, и европейскими стандартами является одной из основных целей азербайджанского государства. Также он рассказал о защите в стране избирательных прав, судебной практике в этой области.

Глава делегации Питер Тейлер отметил, что миссия БДИПЧ ОБСЕ будет наблюдать за всеми аспектами избирательного процесса и оценивать проведение выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ, другими международными стандартами демократических выборов, а также национальным законодательством.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

| 2020-01-29T09:18:40+00:00 29 января 2020, 10:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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