«Бавария» может увести Тер-Стегена

«Бавария» хочет приобрести вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Стегена.

По информации Diario Sport, «Бавария» видит в тер Стегене замену нынешнему голкиперу Мануэлю Нойеру и может попытаться подписать немца.

У Нойера напряженные отношения с почетным президентом «Баварии» Францем Беккенбауэром, что может осложнить переговоры о продлении контракта с мюнхенским клубом. Это может подтолкнуть «Баварию» к приобретению тер Стегена.

Вчера сообщалось, что «Барселона» пока не может договориться с тер Стегеном о новом контракте. Голкипера не устраивает размер предложенной ему зарплаты.

В этом сезоне тер Стеген провел за «Барсу» 26 матчей в Ла Лиге и пропустил 20 мячей.