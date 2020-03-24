«Бавария» может увести Тер-Стегена

«Бавария» хочет приобрести вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Стегена.

По информации Diario Sport, «Бавария» видит в тер Стегене замену нынешнему голкиперу Мануэлю Нойеру и может попытаться подписать немца.

У Нойера напряженные отношения с почетным президентом «Баварии» Францем Беккенбауэром, что может осложнить переговоры о продлении контракта с мюнхенским клубом. Это может подтолкнуть «Баварию» к приобретению тер Стегена.

Вчера сообщалось, что «Барселона» пока не может договориться с тер Стегеном о новом контракте. Голкипера не устраивает размер предложенной ему зарплаты.

В этом сезоне тер Стеген провел за «Барсу» 26 матчей в Ла Лиге и пропустил 20 мячей.

| 2020-03-24T13:26:06+00:00 24 марта 2020, 15:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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