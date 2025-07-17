У Марка-Андре тер Стегена вновь возникли проблемы со здоровьем.

Голкипер «Барселоны» пропустил начало предсезонной подготовки из-за серьезного дискомфорта в спине, сообщает Diario Sport. Немец рассматривает возможность операции, из-за которой он может пропустить до 4 месяцев – ожидается, что врачи примут решение на следующей неделе.

Последние несколько дней тер Стеген занимался в тренажерном зале, и на данный момент консервативное лечение не дает результатов – с большой долей вероятности ему потребуется хирургическое вмешательство. Футболист наверняка пропустит предсезонное турне «Барселоны» по Азии.

Отмечается, что проблемы тер Стегена со здоровьем являются серьезным препятствием для его ухода из «Барселоны» этим летом – в случае операции вратарь может сменить команду зимой, чтобы в оставшейся части сезона побороться за место в сборной Германии и получить возможность сыграть на чемпионате мира.

Напомним, тер Стеген уже перенес операцию на спине в декабре 2023 года. Тогда у голкипера обнаружили грыжу межпозвоночного диска. (sports.ru)