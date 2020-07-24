Батька, как последнее препятствие на пути интеграции в Европу…

Как известно, 9 августа состоятся очередные президентские выборы в Беларуси. Признаться, это предстоящее и, на первый взгляд, весьма важное событие, как политическая тема для анализа нас не очень-то привлекает. Потому что мы вовсе не ждем от этой страны каких-то приятных политических сюрпризов, даже форс-мажорных эпизодов.

Нет, вновь отметим, что, по всей вероятности, в августе, в этой в географическом плане довольно далекой стране, каких-то непредсказуемых электоральных результатов и демократической смены власти не будут.

Скорее всего, нынешний президент Лукашенко вновь будет «переизбран», и «счастливые» белорусы продолжат строить свои гигантские совхозы по всей стране, оставаясь самой «девственной страной» бывшего Советского Союза.

В таком случае возникает резонный вопрос: тогда почему же мы вспомнили эту специфическую постсоветскую республику и ее лидера, который умудрился в центре Европы построить настоящий казарменный социализм?..

Дело в том, что нас, к сожалению, с Беларусью связывают не только торгово-экономические отношения, но и теплые дружеские чувства. Нет, мы не против всего этого. Потому что иметь в таких организациях, как ООН, ОБСЕ, особенно, в СНГ и ОДКБ надежный дружеский голос, как говорится, дело не лишнее.

Нет, мы, как древний кавказский народ, умеем ценить дружбу и друзей, поэтому не раз помогали Беларуси выйти из трудного, даже порою, из тупикового положения. Читатель наш, наверное, вновь спросит: «Тогда в чем же проблема?».

Чуть выше мы уже отметили некоторые объединяющие нас с Беларусью моменты, но забыли еще одну важную деталь: Минск и Баку пока являются единственными странами –участницами программы Восточного Партнерства, которые еще не подписали договор с Европейским Союзом (ЕС).

Как говорится, дружба дружбой, но не очень — то хочется, чтобы название нашей страны склонялось с Беларусью в подобных списках.

Понятно, что до тех пор, пока действующий президент Лукашенко будет у власти, не только не будет «союзного государства» с Россией, но не обрадуются и сторонники евро-интеграции– Батька не подпишет никакой договор с ЕС.

Наш нетерпеливый читатель, наверное, вновь спросит: «А какое нам дело, подпишет или не подпишет Беларусь договор с ЕС?». Во-первых, чем больше стран подпишут договор с ЕС, тем меньше будут истерить наши кремлевские геополитики — им придется согласиться с волей политической судьбы.

Во-вторых, когда что-то принимается всеми, когда те или иные шаги предпринимают все или большинство постсоветских республик, аргументы наших анти- западников также исчерпаются – ведь, в любой стране, в том числе, в бывших постсоветских, есть сторонники и противники интеграции с ЕС.

Признаться, у нас ресурсов для интеграции в Европу больше не только чем у Беларуси, но даже чем у Грузии и Молдовы. В отличие, например, от Минска, у нас нет нефтегазовой зависимости от Москвы. В отличие от Беларуси мы не нуждаемся в торгово-экономической поддержке Москвы. У России против Азербайджана осталась только одна «управа», один рычаг: это армяне и, конечно, карабахская проблема.

Когда России хочется как-то вмешаться в нашу внешнюю и внутреннюю политику, сразу или в Карабахе, или на различных участках нашей границы с Арменией начинаются фокусы армян. Так следует охарактеризовать и последние провокации армян в Товузском направлении.

Но врагу не удалось «поучить нас уму-разуму», наоборот, армяне сами в конечном итоге впали в панику и истерику, обратившись за помощью не только к ОДКБ, но и дальним европейским странам и организациям. Надо сказать, что почти все государства однозначно поддержали Азербайджан. Но самым главным является то, что голос братской Турции на этот раз был еще решительнее и громче, чем раньше. Президент Турции, министр иностранных дел этой страны открыто заявили, что выбор Баку будет выбором и для Анкары. Вдобавок, в заявлении турецкого президента был также намек в адрес Москвы – президент Эрдоган сразу заметил, что случившиеся события дело рук не только Еревана.

Думается, что после Товузских событий не только армяне, но, наверное, и кремлевские стратеги сделали для себя кое-какие выводы. Придется сделать выводы и нам: последние события убедительно показали, что нашего северного и южного соседей только в очень грубом приближении можно называть друзьями Азербайджана. Поэтому, как выразился, азербайджанский президент мы должны увеличить число наших друзей. Думается, что и на договор с ЕС надо посмотреть через эту призму – есть возможность подружиться с ЕС. Почему бы нам не воспользоваться с этим?..