«Башакшехир» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов

Турецкий «Башакшехир» на своем поле обыграл английский «Манчестер Юнайтед» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1, передает ТАСС.

В составе победителей мячи забили Демба Ба (13-я минута) и Эдин Вишча (40), у проигравших отличился Антони Марсьяль (43).

«Манчестер Юнайтед» потерпел первое поражение в Лиге чемпионов, клуб с шестью очками занимает первое место в группе. Турецкий клуб одержал первую победу, набрав три очка. Позднее в среду в другом матче группы Н германский «Лейпциг» (3 очка) примет французский «Пари Сен-Жермен» (3).

В следующем туре команда из Стамбула 24 ноября в гостях сыграет с английским клубом.