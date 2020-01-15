Бартомеу: «Однажды Чави станет тренером «Барселоны», не сомневаюсь»

Президент «Барселоны» Жосеп Бартомеу высказался о тренерских перестановках в клубе.

Каталонцы хотели назначить новым главным тренером экс-игрока команды Чави, но тот не решился на перемены в середине сезона и предпочел продолжить работу в катарском «Аль-Садде». В итоге «Барселона» уволила Эрнесто Вальверде и назначила главным тренером Кике Сетьена.

— Наша дверь открыта для многих тренеров, и сейчас нашим новым тренером стал Кике Сетьен. Он подписал контракт на два с половиной года. В 2021 году в клубе пройдут выборы, и в договоре есть пункт о возможном прекращении сотрудничества. Если новый президент захочет сменить тренера, он будет иметь право на это.

— Разумеется, Чави тоже однажды станет тренером «Барселоны», не сомневаюсь. Он очень талантлив и прекрасно понимает наш футбол. Чави очень хочет вернуться и однажды это сделает. Но сейчас наш тренер — Сетьен. Он полон мотивации и сказал, что будет соответствовать нашей философии и стилю игры. Думаю, все будет хорошо, — приводит слова Бартомеу испанское издание Sport.