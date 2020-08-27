Бартомеу готов уйти в отставку, чтобы Месси остался в «Барсе»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу готов оставить свой пост, чтобы форвард Лионель Месси не уходил из клуба.

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на каталонский телеканал TV3, функционер уйдет в отставку, если футболист публично объявит, что проблема в Бартомеу.

Ранее сообщалось, что Бартомеу хочет встретиться с Месси, чтобы убедить его остаться в «Барсе».

Тем временем, сообщается, что Лионель Месси намерен объяснить свое желание покинуть клуб.

В ближайшие дни аргентинец расскажет подробности своего решения, сообщает Goal.

Игрок хочет изложить свою версию событий и объясниться перед болельщиками. (sports.ru)