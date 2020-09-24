«Барселона» объявила о переходе Суареса в «Атлетико»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес продолжит карьеру в «Атлетико».

Каталонский клуб подтвердил, что договорился с мадридцами о переходе 33-летнего форварда.

«Спасибо, Луис, за эти шесть лет!» – говорится в сообщении каталонского клуба.

«Барса» по условиям сделки получит до шести миллионов евро в виде различных бонусов. Сообщалось, что «Атлетико» заплатит 2 млн евро в сезонах, в которых будет выходить в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Сегодня днем на «Камп Ноу» на прощальной пресс-конференция уругваец прокомментировал свой переход из «Барселоны» в «Атлетико».

«Я ухожу с ощущением, что я полностью реализовал себя. Непросто стать третьим лучшим бомбардиром в истории клуба. Нужно быть самокритичным, когда что-то идет не так, чтобы запомнили все хорошее, что я сделал.

Когда в «Барсе» сообщили, что не рассчитывают на меня, у меня было много предложений. Я посчитал, что готов перейти в команду, которая может на равных конкурировать с «Барсой» и «Реалом».

Если мне и есть, в чем себя упрекнуть, так это в том, что я не был на максимуме, когда «Барсе» это было нужно.

Я полон энтузиазма и хороших ожиданий. «Атлетико» – очень конкурентоспособная команда», – сказал уругваец.

За «Барсу» форвард выступал с 2014 года. В общей сложности он провел за каталонскую команду 283 матча во всех турнирах и забил 198 мячей.

По четыре раза Суарес выиграл с «Барселоной» чемпионат и Кубок Испании, а в 2015 году помог победить в Лиге чемпионов, забив решающий гол в финале.