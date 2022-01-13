Полузащитник Френки де Йонг может летом покинуть «Барселону».

Как сообщает Marca, продажа футболиста, чьи выступления в последнее время не в полной мере устраивают тренерский штаб, уже не представляется чем-то маловероятным. Хавбек не рассматривается как твердый игрок основного состава.

Продав 24-летнего нидерландца, «блауграна» сможет выручить значительную сумму, и эти деньги пойдут на финансирование перехода форварда Эрлинга Холанда из «Боруссии» Дортмунд.

В текущем сезоне де Йонг провел 16 матчей в Ла Лиге, забив один гол. (sports.ru)