«Барселона» готова не выпускать Суареса на поле до конца сезона

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может остаться в команде до конца сезона, сообщает ESPN.

По информации источника, уругваец настаивает на выплате всей суммы по контракту, включая последний сезон, даже если он уйдет в другой клуб. При этом каталонский клуб не намерен платить форварду, однако готов отпустить его в туринский «Ювентус» за символическую сумму.

Отмечается, что сине-гранатовые могут оставить Суареса до лета 2021 года и не выпускать его на поле до конца контракта.

Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года. В прошлом сезоне он принял участие в 36 матчах, в которых забил 21 мяч и отдал 12 результативных передач.(Газета.Ru)