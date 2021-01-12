«Барса» сыграет с «Реалом» в специальной форме

«Барселона» объявила о создании особого комплекта формы для весеннего матча с «Реалом» в Ла Лиге.

На футболке будут сочетаться клубные цвета (синий и гранатовый) и красно-желтая расцветка флага Каталонии – таким образом планируется подчеркнуть чувство принадлежности к клубу, его ценности и характерные особенности, а также корни «Барселоны».

Форму представит бывший капитан команды Карлес Пуйоль – его в публикации пресс-службы назвали «олицетворением уникальных ценностей клуба и стиля его игры».

Матч между «Реалом» и «Барселоной» пройдет в Мадриде 11 апреля 2021 года в рамках 30-го тура Ла Лиги. Форма поступит в продажу в конце января. (sports.ru)