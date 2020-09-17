«Барса» расторгла контракт с Сетьеном

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман сможет руководить командой в матче 1-го тура Ла Лиги.

По информации Diario Sport, каталонский клуб расторг контракт с Кике Сетьеном и сообщила об этом Королевской испанской футбольной федерации, так что Куман будет официально зарегистрирован в качестве тренера «Барсы» и сможет находиться на скамейке.

При этом «Барса» пока не договорилась с Сетьеном по выплате компенсации за преждевременный разрыв соглашения.

Ранее сообщалось, что Куман пока не имеет права находиться на скамейке запасных в официальных матчах из-за того, что окончательно не согласовала расторжение контракта с Сетьеном.

В первом официальном матче сезона-2020/21 каталонский клуб сыграет с «Вильярреалом». (sports.ru)