«Барса» хочет снизить расходы на 300 миллионов

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс высказался о финансовом положении клуба.

«Мы живем в исключительный период, который требует исключительных решений от всех участников.

Чтобы достичь баланса в нашем бюджете, необходимо сократить расходы на 300 миллионов евро. Комиссия считает целесообразным принять определенные меры для ограничения последствий этой пандемии.

Идея состоит в том, чтобы в первую очередь сократить выплаты футболистам и работникам клуба и прийти к соглашению, которое принесет пользу всем сторонам. Готовность есть у всех, включая Лео Месси и его агентов», – сообщил Тускетс. (sports.ru)

| 2020-11-03T02:03:25+04:00 3 ноября 2020, 08:29|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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