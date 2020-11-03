«Барса» хочет снизить расходы на 300 миллионов

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс высказался о финансовом положении клуба.

«Мы живем в исключительный период, который требует исключительных решений от всех участников.

Чтобы достичь баланса в нашем бюджете, необходимо сократить расходы на 300 миллионов евро. Комиссия считает целесообразным принять определенные меры для ограничения последствий этой пандемии.

Идея состоит в том, чтобы в первую очередь сократить выплаты футболистам и работникам клуба и прийти к соглашению, которое принесет пользу всем сторонам. Готовность есть у всех, включая Лео Месси и его агентов», – сообщил Тускетс. (sports.ru)