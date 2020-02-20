«Баня» по-черному – циничная провокация в Донбассе

18 февраля, в Донбассе произошло военное столкновение между украинскими военными и пророссийскими боевиками. Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский назвал наступление сепаратистов попыткой сорвать мирный процесс в Донбассе.

«В пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию. Сегодня утром они атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Обстрелы велись из оружия, запрещенного Минскими соглашениями», — написал президент Украины.

По его данным, украинские бойцы смогли дать отпор агрессору. Среди украинских бойцов есть потери.

«Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это попытка сорвать мирный процесс в Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неустанными шагами», — считает Зеленский.

Глава Генштаба Украины Руслан Хомчак на брифинге с президентом Владимиром Зеленским рассказал, что утром сепаратисты открыли огонь по наблюдательным пунктам 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад ООС с трех направлений, сообщает «Корреспондент».

«Около 05:15 штурмовые группы предприняли попытку по трем направлениям атаковать наблюдательные посты на промежутке от Новотошковское до Желобка. Силами подразделений этих двух бригад атака отбита. Завязался бой на наблюдательном пункте «Баня» 72-й ОМБр. Мы дали адекватный ответ из всего вооружения, которое было необходимо. По состоянию на этот момент (12:40) бой завершен. С 10 часов противник запросил режим «тишины». Потери наши: один погиб, трое раненых и трое контуженных».

Комментируя # произошедшее и какие процессы развиваются вокруг донбасского конфликта, украинский политолог Илья Куса, сказал, что это была попытка вылазки пророссийских сил, и что подобных столкновений не было почти два года.

«Сейчас в Украине идет большая дискуссия вокруг того, насколько работает перемирие, установленное минскими договоренностями еще в 2015 году. Многие считают, в том числе и я, что оно не работает, его нет. Это по типу сочинских соглашений между Россией и Турцией, их подписали, а в реальности их не соблюдают», — сказал он.

По его словам, первый пункт соглашений — режим прекращения огня должен выполняться семь дней, а потом уже начинается второй этап.

«Первый пункт еще никогда не выполнялся, не было такого, чтобы семь дней никто друг в друга не стрелял. На этом фоне правительства Украины и России взяли курс на мирное урегулирование и начали выполнять некоторые соглашения, игнорируя то, что перемирие не работает. Была проведена встреча в нормандском формате в декабре прошлого года, где согласовали разведение сил на нескольких участках. Также стороны договорились, что к следующей встрече в нормандском формате согласуют еще несколько обменов задержанными лицами и еще несколько участков, где будут разведены силы. Сегодняшняя же ситуация показывает, что это опасно, так как пока все разводят силы, угроза эскалации остается», — подчеркивает аналитик.

По мнению политолога, несмотря на то, что президент Украины уже заявил о том, что, несмотря на эскалацию, курс правительства остается неизменным, он не сторонник срочного мирного урегулирования.

«Спешить не надо, особенно в нынешней ситуации, когда Украина экономически и политически слаба. Быстрое урегулирование не приведет к миру, наоборот осложнит ситуацию. Сегодняшняя ситуация показывает, что ситуация напряженная и стабильность хрупкая. Этот мир существует только на бумаге по факту, и шаги в пользу мирного урегулирования это ошибочная стратегия», — считает он.

Эксперт также добавил, что сейчас между Россией и Европой есть консенсус по реализации мирных договоренностей.

«В интересах России как можно быстрее вернуть Донбасс Украине, но на своих условиях, а это закрепление особого статуса этого региона и выполнение минских соглашений. А в интересах Европы, это смягчение санкций в отношении России на фоне прогресса соглашений. Европа сейчас заинтересована в возобновлении торговли с Россией и все это делается за счет украинских интересов.

С другой стороны в самой Украине нет консенсуса. За шесть лет войны у нас так и не появилось своего видения, как решить эти проблемы, и поэтому мы двигаемся по курсу минских договоренностей», — резюмировал он.