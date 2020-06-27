Банки требуют платежи с потерявших доходы клиентов – все мы заложники курсовой политики Центробанка

Повторный жесткий карантин обострил ситуацию с банковскими кредитами бизнеса и населения. Как оплачивать долги, если правительство запретило работать? В апреле Центробанк рекомендовал банкам ввести кредитный мораторий до 30 сентября, т.е. фактически на полгода освободить должников от ежемесячных выплат по кредитам. Однако финансовые структуры не спешат идти на уступки клиентам.

Уместно отметить, что назвать уступкой это решение можно с большой натяжкой, поскольку рекомендация Центробанка не подразумевают пролонгацию кредита. После 30 сентября должники обязаны выплатить весь образовавшийся за время кредитного моратория долг сразу. Несмотря на рекомендации ЦБА, банки требуют деньги с запертых в своих домах граждан, а за выделенные на выход из дома два часа людям «дозволяется воспользоваться банковскими услугами». Как видно, несмотря на изоляцию, в правительстве позаботилось об оплате кредитов, особо прописывая это в условиях СМС-пропусков. Такой исход был предсказуем, поскольку Центробанк предложил банкам пойти на уступки заемщикам, но государство не оказало им никакой поддержки в этом, сказал # банковский эксперт Акрам Гасанов.

Проще говоря, под давлением общественности Центробанк выступил с такой рекомендацией, но поскольку банки не поддержали финансово, выполнять пожелания Центробанка они не собираются. «Все идет по сценарию, который я предсказывал еще в апреле https://zerkalo.az/namudrili-chto-ozhidaet-ipotechnyh-dolzhnikov/, когда Центробанк только направил свое рекомендательное решение банкам», — напомнил Акрам Гасанов.

Показательно, что небанковские кредитные организации не получили эти рекомендации, хотя бизнес и население имеют очень большие долги перед НБКО.

«Большинство банков игнорируют эти рекомендации и продолжают требовать оплаты кредитов, звонят, угрожают заемщикам, — сообщил собеседник. — Некоторые банки предлагают клиентам изменить условия, оплатить проценты сейчас, другие – продлевают сроки, мол, платите сейчас проценты. Но по опыту прежней девальвации известно, что на этом выиграли только банки, а не население и бизнес. Ведь если продлевается срок кредита, в итоге клиенту приходится платить больше процентов — все равно, что банк выдал новый кредит на более длительный срок. Сейчас некоторые банки под видом уступок предлагают такие решения, не исполняя решения Центробанка».

В апреле ЦБА рекомендовал банкам до 30 сентября не считать просрочкой опоздания и не начислять штрафов по основной сумме долга и процентам. Т.е. клиенты могут вообще не платить в течение полугода. Но банки де-факто игнорируют эту рекомендацию. Они звонят клиентам, требуя оплатить долг, но избегают при этом письменного формата, по факту не желая иметь конфликты с Центробанком. Ведь если сейчас какой-то банк обратится к клиенту в письменной форме, требуя оплатить долг, такое письмо может быть обнародовано, говорит Гасанов.

«Сегодняшнее общество отличается от того, каким оно было еще пять лет назад. Люди активны в социальных сетях, и такое письмо от банка может стать предметом публичных обсуждений. Т.е. рискует стать вещественным подтверждением того, что банк не считается с регулятором. Поэтому банки выбивают долги, избегая открытого противостояния Центробанку и вещественных доказательств. А поскольку наши люди в массе пугливы и не могут требовать своих прав, в подавляющем большинстве клиенты впадают в панику», — продолжил эксперт.

Банки тоже можно понять, уверен Гасанов. Центробанк рекомендовал им отказаться на полгода от процентных доходов, при этом неизвестно, что будет дальше… Пандемия, карантин, вероятна повторная вспышка заболеваемости и конца этому не видно. В такой ситуации банкам рекомендуют пойти навстречу клиентам, но компенсировать их потери, как это было во многих других странах, не собираются. Масла в огонь подливает ликвидация четырех банков в апреле-мае. Центробанк аргументировал свое решение отозвать их лицензии проблемами с капиталом и проблемными долгами. А ведь проблемные кредиты требуют создания больших резервов, что, в свою очередь, приводит к уменьшению капитала банка.

«Именно проблемы с капиталом и проблемные кредиты послужили аргументом Центробанка, чтобы закрыть банки. Финансовые структуры на этом примере поняли, что уступки клиентам не помогут смягчить отношение Центробанка, если у банка будут впоследствии какие-то проблемы и пруденциальные нарушения. Получается, что если сегодня банк выполнит рекомендацию Центробанка, завтра регулятор предъявит ему претензии за возникшие у банка проблемы. Кроме того, вероятны более серьезные проблемы с кредитами. Центробанк своими рекомендациями играл на публику. Это был популистский шаг. Все ждали, когда же примут решение о льготах банковским должникам по примеру других стран и ЦБА выступил», пояснил эксперт.

Гасанов допускает, что Центробанк неофициально посоветовал банкам по возможности решать эту проблему, не допуская лишнего шума. Пойти на уступки чрезмерно настойчивым клиентам, и требовать деньги с остальных.

Регулятор и банки – это единая система, говорит эксперт. Да, банки находятся под надзором Центробанка, но в определенных вопросах они идут на сотрудничество. Регулятор может войти в положение банков, не исполняющих его рекомендации, а взамен попросить, чтобы те сократили продажи инвалюты. ЦБА не вправе ограничить продажу долларов, но может действовать через банки. Финансовые структуры, в свою очередь начинают чинить препятствия покупателям инвалюты и молчат о том, что Центробанк не удовлетворяет их спрос на доллары. Возможно, в сложившейся ситуации Центробанк помогает банкам вернуть кредиты, а банки содействуют регулятору, избегающему расходовать валютные резервы, считает он.

«Рекомендации Центробанка о льготах банковским должникам были формальным шагом. Предвижу, что осенью страну накроет новая волна проблемных банковских долгов. Ведь когда пройдет пандемия, банки возьмутся за этих клиентов всерьез – мы-то понимаем, что проблемы этих клиентов не пройдут с коронавирусом, потому что не восстановятся рабочие места и бизнес, в экономику не вкладываются деньги, Центробанк не кредитует банки, а банки – бизнес. Из-за угрозы девальвации ЦБА сжимает денежную массу, а значит, экономика просто не может развиваться. Иными словами, все мы заложники курсовой политики Центробанка, направленного на стабильность маната», говорит А.Гасанов.

К вопросу о том, будут ли начисляться штрафы за просрочку платежей, он полагает, что скорее всего, санкции к неплательщикам применяться не будут.

С большей долей вероятности, банки не станут начислять штрафы, потому что не решатся открыто нарушить рекомендацию Центробанка, — полагает собеседник. Потому они делают все возможное, чтобы клиенты платили сейчас. Цель происходящего – запугать и убедить заемщиков платить по кредитам. Понятно, что среди физических лиц и компаний найдутся лица, которые либо сознательно платить не будут – мол, вы мне все равно ничего не сможете сделать. Либо же не смогут платить.

«Происходит то, что уже мы наблюдали в ходе предыдущей девальвации. Люди в массе своей, естественно, будут искать деньги, продавать имущество, брать в долг, но отдавать кредиты. Это же просто натиск – им каждый день звонят, пугают. Но вероятность того, что банки начислят пени – очень низкая, они не пойдут открыто против Центробанка. По закону банки могут применить санкции, но вероятность этого низкая. Главное сейчас — выдержать этот натиск. Еще в апреле я предлагал людям – пишите письма в свои банки о том, что не можете платить. В этом случае банк не станет звонить, ведь на письмо следует отвечать письменно, а оставлять вещественные доказательства финансовые структуры не решатся», сказал эксперт.

Но есть другая проблема – даже если должники смогут добиться отсрочки до 30 сентября, после истечения кредитных каникул им придется выплатить всю неоплаченную за эти месяцы сумму сразу. Ведь, как уже говорилось, пролонгация по кредитам не предусмотрена. Не платил шесть месяцев – будь добр, оплати весь накопившийся долг в первых же числах октября. Но подавляющее большинство клиентов платить не сможет, считает Гасанов, и тогда банки начислят им пени.