В столице Азербайджана впервые пройдет Бакинская Водная Неделя (Baku Water Week). Старт 12 марта в Баку Экспо Центре, сообщает #.

Свое участие в Бакинской Водной Неделе подтвердили около 90 компаний из 16 стран. Помимо Азербайджана, компании-участницы представляют Австралию, Австрию, Беларусь, Бельгию, Великобританию, Германию, Грузию, Данию, Израиль, Казахстан, Россию, США, Турцию, Чехию и Швейцарию.

Надежное водоснабжение является одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана.

Мероприятие организовано при поддержке Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана с целью дальнейшего развития этой сферы, обсуждения существующих трудностей и решений, а также предоставления новых возможностей заинтересованным сторонам.

Основной задачей мероприятия является привлечение в нашу страну новых технологий, оборудования и инвестиций и усиление водоснабжения в свете восстановительных и реконструкционных работ в Карабахе.

В рамках Бакинской Водной Недели будут представлены разделы, посвященные строительной и буровой технике и оборудованию для водоподготовки, водоснабжения и водоотведения, проектированию и строительству объектов водного хозяйства, информационным и коммуникационным технологиям в управлении водными ресурсами, технологиям опреснения воды, противоаварийным технологиям, лабораторному оборудованию и системам сброса и очистки сточных и дождевых вод.

Обеспечение надежного водоснабжения и эффективное использование водных ресурсов представляют собой стратегические задачи глобального масштаба. Азербайджан — не является исключением: управление водными ресурсами играет важную роль как с экологической точки зрения, так и с позиции обеспечения водной безопасности нашего государства.

В рамках комплекса неотложных мероприятий, предпринятых по инициативе Президента Ильхама Алиева в последние годы в стране было реализовано множество проектов. Ведется непрерывная работа по повышению эффективности использования водных ресурсов и управления водохозяйственными сооружениями, а также строительство мелиоративных и водохозяйственных объектов, отвечающих современным требованиям.

В прошлом году глава государства подписал распоряжение о реализации пилотного проекта по опреснению морской воды с целью улучшения водоснабжения города Баку и близлежащих районов.

Во время Международной Выставки Водного Хозяйства будут обсуждены ряд важных вопросов, связанных с данной темой.

В презентационной зоне выставки состоится ряд панельных дискуссий по различным вопросам, в том числе «Водные ресурсы и восстановительные работы в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах».

Для участников и посетителей выставки разработана очень интересная концепция: в фойе будет установлен макет источника İsa, расположенного в историческом городе Шуша и являющегося культурным наследием азербайджанского народа, из которого будет течь настоящая целебная вода данного источника.

Кроме того, для обеспечения интеграции детей с особенностями развития в общество будет организована выставка ручных работ, созданных детьми из благотворительного общества Ümid var (Надежда есть) и студентов факультета дизайна Западно-Каспийского университета.

На выставке также будет представлен план Шамкирского водохранилища, технологическая схема процесса водоподготовки, реконструкция Самур-Абшеронской оросительной системы, субартезианская скважина, а также водяное колесо 1913 года, использовавшееся на реках Кура и Араз для орошения полей, и макеты старых шиберных задвижек, которые применялись для регулирования расхода воды.

По традиции в рамках выставки состоятся двухсторонние бизнес-встречи (В2В и B2G), на которых представители местных и иностранных компаний смогут обсудить потенциальные возможности сотрудничества.