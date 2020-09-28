Баку ответил на обвинения Еревана в привлечении наемников в Карабахе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что обвинения со стороны Еревана по поводу привлечения Баку наемников беспочвенны.

«Обвинения Армении в привлечении наемников со стороны Азербайджана абсолютно беспочвенны, абсолютно необоснованны. В то же время мы знаем, что посол Армении в Ираке, генконсул Армении в городе Идлиб проводили достаточно активную деятельность по привлечению наемников на сторону Армении», — сообщил он РИА Новости.

Глава МИД Азербайджана заявил, что речи о турецком вмешательстве в конфликт с Арменией не идет.

«Никакого турецкого вмешательства нет. Если мы говорим о военно-техническом сотрудничестве между Турцией и Азербайджаном, то Азербайджан сотрудничает с рядом стран, и даже в большей степени с Россией. Если посмотреть, то вооружение, которое используют сегодня ВС Азербайджана, в большей степени российское», — сказал он.

Джейхун Байрамов заявил, что регулярные совместные учения с Турцией носят плановый характер и не направлены против конкретной страны.

«Что касается военных учений с Турцией, они носят абсолютно плановый характер. В прошлом году на территории Азербайджана было больше десяти таких учений. Основная цель заключается в том, чтобы поднимать боевую подготовку. Но учения, которые Азербайджан проводит с иными странами, не носят характер, направленный против какой-то конкретной страны», — сказал он.