«Бакметрополитен» получил из бюджета 151 млн манатов

В 2019 году Бакинскому метрополитену выделен 41 млн манатов на покрытие ущерба по финансовым результатам деятельности из-за низких (ниже себестоимости) тарифов за услуги пассажироперевозок.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Кроме того, в отчетном году на продолжение строительных и реконструкционных работ в бакинском метро, закупку новых вагонов и оборудования выделено 109,7 млн манатов (строительство туннелей, электрических депо, закупка вагонов, генераторов, обновление подвижного состава Бакинского метрополитена и пр.).

Таким образом, из бюджета метрополитену выделено в общей сложности 150,7 млн манатов.

| 2020-05-16T14:57:32+00:00 16 мая 2020, 18:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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