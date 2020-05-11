«Бакметрополитен»: Нет нужды применять штрафы в метро

«Некоторые пассажиры надевают медицинские маски у входа в метро, однако снимают в вагонах».

Об этом сказал начальник Службы движения ЗАО «Бакинский метрополитен» Этибар Исаев.

По его словам, применение штрафов входит в полномочия полиции: «У нас нет нужды в штрафах. 9 мая пассажир на станции метро «20 Января» не последовал приказу полиции надеть медицинскую маску и стал спорить с полицейскими, из-за чего был задержан. Больше инцидентов не было. Видеонаблюдение показывает, что некоторые пассажиры снимают маску в вагонах, но мы сразу же пресекаем эти моменты, и объявляем, чтобы маски не снимали».

По словам Этибара Исаева, следование правилам карантина в метро удовлетворительное, даже лучше ожидаемого, и добавил, что в вагонах ведутся комплексные и текущие дезинфекционные работы.

| 2020-05-11T13:07:26+00:00 11 мая 2020, 13:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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