Баку в шестой раз принимает лучших гонщиков планеты. The home of the Street Fighters — мировых СМИ посвящают событию свои репортажи и статьи, подчеркивая уникальность бакинской трассы.

# предлагает обзор гоночного трека в столице Азербайджана со всеми его особенностями.

Протяженность уличной трассы Баку (Baku City Circuit) составляет 6 километров. На ней имеются три высокоскоростных участка, 20 поворотов (8 правых и 12 левых). Максимальная скорость составляет 360 км/ч.

Движение организовано против часовой стрелки. На фоне всех других автодромов трассу в Баку выделяет определенный участок трека, где болиды движутся во встречных направлениях: от 6-го поворота до 7-го в одну сторону, и от 19-го до 20-го в противоположную, а безопасность обеспечит специальная бетонная перегородка.

Трасса в Баку — самая быстрая из всех городских трасс в календаре Ф-1, а 2,1-киломеровая прямая – самая длинная в чемпионате.

По всему периметру трассы насчитывается 3500 тысяч бетонных блоков безопасности. Они обеспечивают безопасность пилотов в ходе аварий.

Трек включает десять трибун, башню дирекции гонки, комплекс боксов с Паддок-клубом на верхнем этаже и другие объекты инфраструктуры.

Трасса была разработана компанией Tilke Engineering (архитектурным бюро Германа Тильке), который также разработал трек в Сочи, в Китае, Бахрейне, Малайзии, и многих других странах, где проводятся этапы F-1.

Стартовая прямая и боксы расположены на площади «Азадлыг». После старта, обогнув Дом Правительства, трасса проходит до Площади Флага. Часть трассы проходит по ул. Истиглалият и мимо Крепостных стен.

Зрительская вместимость бакинского трека составляет 18 500 зрителей.

Трасса в Баку интригует. Здесь происходят драмы, фавориты сходят с дистанции из-за аварий или поломок двигателей. Все это делает гонку в Баку самой интересной и волнующей в календаре Ф-1. Безусловно, Баку — на особом счету у гонщиков Ф-1.

«В Баку возможно все», — любят повторять сами гонщики.