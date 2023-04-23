С 01:00 24 апреля движение транспорта по проспектам и улицам, по которым проходит Baku City Circuit (ВСС) будет ограничено.

Об этом сообщил старший инспектор Главного управления Государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли.

Транспортное движение будет восстановлено с 08:00 2 мая.

Ограничение движения будет применяться в трех зонах. Первая зона – территория Ичеришехер, окруженная гоночным кольцом, вторая зона – площадь Азадлыг и другие улицы, расположенные вблизи нее, и третья зона – территория, окружающая улицу 50-летия ООН. В период проведения соревнований въезд-выезд транспорта на указанные территории осуществляется на основании «Разрешения на проезд к месту жительства».

На улицах, по которым проходит трасса «Формулы-1», в период полного ограничения движение по вспомогательным дорогам будет обеспечиваться сотрудниками ГДП в усиленном режиме в течение 24 часов.

Для проезда с юга столицы в центр, то есть в качестве альтернативы кругу Азнефти и кругу Нефтяников, рекомендуется проезжать от 14-го км автодороги Баку-Сальян в сторону Локбатанского кольца, по третьей внешней кольцевой дороге через круг 20 Января или Ени Ясамал, а проживающим в направлении посёлка Баил – по внутренним дорогам поселка ехать в сторону центра по улице Гурбана Аббасова, а далее по улицам Теймура Эльчина, Мехти Гусейна и Лермонтова.

«Просим водителей и жителей столицы как можно реже пользоваться своими личными автомобилями в направлении к центру города, отдавать предпочтение общественному транспорту!», — добавил представитель ГДП.