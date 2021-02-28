Бакинок приглашают на велотур и обещают щедрые подарки

На бакинском велотреке 6 марта состоится велотур для представительниц прекрасного пола, приуроченный к Международному женскому дню 8 Марта.

Организаторами мероприятия являются агенство ArtiShok, кулинарное сообщество Azeri Home Chef и Федерация велоспорта Азербайджана (Azerbaijan Cycling Federation).

Как сообщила # генеральный директор агентства Artishok, учредитель общества Azəri Home Chef Фахранда Гасанзаде, турнир пройдет на профессиональном уровне, а всем участницам будут выданы одинаковые велосипеды, шлемы. При этом, подчеркнула она, за велотреком будут наблюдать комиссары тура, которые зафиксируют все нарушения, если они будут допущены кем-либо из участниц.

Цель мероприятия — мотивировать людей к занятию спортом и подарить праздничное настроение всем поклонникам здорового образа жизни.

Участницам тура предстоит преодолеть 2 круга общей протяженностью 800 метров.

Победительницей будет признана та участница, которая проедет данную дистанцию за самый короткий промежуток времени. На пьедестал почета в итоге поднимутся три участницы, показавшие наилучший результат. Все они будут награждены призами от спонсоров. При этом, как подчеркивают организаторы, к участию не допускаются профессионалы велоспорта: турнир рассчитан исключительно на любителей. Регистрация участников пройдет до 4 марта.

По словам Ф.Гасанзаде, победители велотура получат подарки от спонсоров и компаний, которые добровольно присоединились к данной акции: Kontakt Home, Balkhoorma, Bakucrafab.com и др.

Поскольку проект является социальным, без внимания в день тура не останется никто. Как отметила Ф. Гасанзаде, абсолютно все участницы получат подарки от Azercell, Kapital Bank, различные подарочные купоны и букеты цветов.

После эстафеты всех участников и зрителей ждет чаепитие в одном из ресторанов столицы.

Учитывая, что в Азербайджане все еще действует режим карантина, зрители на трибунах должны будут использовать медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.