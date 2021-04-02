Байдена проверяют на COVID-19 каждые две недели

Президента США Джо Байдена проверяют на коронавирус каждые две недели, очередной тест COVID-19 у него не обнаружил.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«В рамках данного нами обещания об открытости, хочу сообщить, что на этой неделе президент сдал тест на COVID-19, (вирус) COVID-19 обнаружен не был», — сказала Псаки на брифинге. По ее словам, президент сдает анализ на коронавирус каждые две недели.

Байден в декабре и январе публично сделал обе прививки от коронавируса. В соответствии с его обещанием, вакцина будет доступна для 90% взрослого населения США уже в течение нескольких недель. Сейчас, по имеющимся данным, полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 50 миллионов американцев, это более 15% населения.

По данным университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в США превысило 30,485 миллиона человек, более 552 тысяч скончались.