Президент США Джо Байден направил в Конгресс США запрос о выделении $13 млрд на экстренную помощь Украине.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Помимо этого, ожидается, что администрация США запросит у законодателей выделение порядка $12 млрд на устранение последствий стихийных бедствий на территории Соединенных Штатов.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что американская администрация планирует запросить у законодателей дополнительное финансирование в размере не менее $25 млрд на различные нужды. Порядка $13 млрд из этой суммы пойдут на оборонные расходы и помощь Киеву, $12 млрд — на устранение последствий стихийных бедствий на территории США. Источник подчеркнул, что на упомянутые средства не будут распространяться бюджетные ограничения.

Весной 2022 года Вашингтон выделил $40 млрд на предоставление Киеву различной помощи, в том числе военной и экономической. В начале октября Байден подписал законопроект, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи Украине. В декабре был утвержден бюджет США на 2023 финансовый год, предусматривающий выделение $44,9 млрд на различные нужды, касающиеся оказания помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО.

В июне 2023 года спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти заявил, что любая дополнительная помощь Украине должна быть включена в бюджет Пентагона на 2024 год в размере $998 млрд, согласованный в рамках подписанного Байденом законопроекта о повышении потолка государственного долга.