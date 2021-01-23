Байден задумал изменить иммиграционную политику Трампа

Президент США Джо Байден обсудил планы по изменению иммиграционной политики администрации бывшего главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на запись телефонного звонка двух лидеров.

Лидеры двух стран обсудили «сотрудничество по ряду двусторонних и региональных вопросов, в частности по региональной миграции». «Президент США изложил свой план по сокращению масштабов миграции за счет устранения ее основных причин, расширения возможностей для переселения и законных альтернативных путей иммиграции, повышения уровня обработки на границе запросов о предоставлении убежища и отмены драконовской иммиграционной политики предыдущей администрации», — говорится в заявлении, опубликованном Белым домом.

Инаугурация Джо Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. На церемонии присутствовали уходящий вице-президент США Майк Пенс, бывшие президенты страны Джордж Буш-младший, Барак Обама и Билл Клинтон вместе с супругами. Гимн США исполнила Леди Гага. Трамп церемонию проигнорировал, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств.