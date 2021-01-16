Байден выдвинул Дэвида Коэна кандидатом на пост замдиректора ЦРУ

Избранный президент США Джозеф Байден принял решение выдвинуть Дэвида Коэна на пост заместителя директора ЦРУ. Сообщение об этом размещено в пятницу на сайте переходной команды Байдена, передает ТАСС.

Коэн в период в 2015 по 2017 год уже занимал пост заместителя директора этого ведомства. Как отмечается в пресс-релизе переходной команды Байдена, в этот период Коэн «осуществлял контроль за стратегической модернизацией ЦРУ, руководил сбором информации за рубежом и ее анализом», а также руководил «специальными проектами в области новых технологий». Он был награжден медалью «За заслуги в разведке» — высшей наградой ЦРУ. Ранее он занимал пост заместителя министра по вопросам борьбы с терроризмом и по вопросам финансовой разведки в Министерстве финансов США и участвовал в разработке санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

В понедельник избранный президент выдвинул на пост главы ЦРУ дипломата и бывшего посла в России Уильяма Бернса.