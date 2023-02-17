В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден встретится в Варшаве с лидерами стран восточного фланга НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, Байден встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и лидерами восточного фланга НАТО, чтобы «подтвердить непоколебимую поддержку США безопасности альянса». Она также добавила, что американский лидер планирует выступить с речью в преддверии годовщины начала спецоперации РФ на Украине.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, который также присутствовал на брифинге, уточнил, что в Варшаве Байден встретится с лидерами стран «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония), с которыми он планирует обсудить в том числе укрепление сдерживания России и роль Польши в поставках оружия на Украину.