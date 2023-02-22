Президент США Джо Байден встретился в Варшаве с Президентом Молдовы Майей Санду.

Информацию об этом распространила молдавская пресса. Сообщается, что стороны обсудили последствия украинской войны для Молдовы. Было отмечено, что в ходе беседы Санду заявила, что ее страна хочет оставаться частью свободного мира, и рассказала об усилиях молдавских официальных лиц по поддержанию мира и стабильности в стране.

Майя Санду отметила, что Молдова нуждается в большей поддержке США для укрепления своей экономической стабильности на фоне войны. Сообщается, что Президент Молдовы снова пригласила Байдена совершить визит в ее страну.