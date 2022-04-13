Президент США Джо Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом.

Об этом пишет CNN.

Во время выступления в штате Айова он заявил, что бюджеты американцев не должны зависеть от того, совершит ли диктатор геноцид в другой стране.

«Ваш семейный бюджет, ваша способность заправлять свой бак, все это не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид за полмира», — заявил президент.

Также Байден сообщил, что санкционировал выпуск одного миллиона баррелей в день со стратегического нефтяного запаса, чтобы помочь справиться с «путинским повышением цен».

Ранее советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что уровень зверств России в Украине «не поднялся до уровня геноцида».

Сам президент США назвал зверства, совершенные Россией и президентом Владимиром Путиным в Буче, «военным преступлением».