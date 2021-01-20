Байден вернул США в Парижское соглашение по климату

Президент США Джо Байден подписал указ о возвращении страны в Парижское соглашение по климату. Об этом сообщает РИА «Новости».

США при администрации Дональда Трампа вышли из ряда международных форматов и договоренностей, в том числе из Парижского соглашения по климату.

Байден в ходе избирательной кампании заявил, что одной из главных целей его президентства будет возвращение Вашингтона в климатическое соглашение. Он назначил спецсоветником по вопросам климата экс-госсекретаря Джона Керри, который в свое время принимал активное участие в выработке Парижского соглашения. Он будет координировать роль США в вопросах климата на международной арене.