Байден вернул США в Парижское соглашение по климату

Президент США Джо Байден подписал указ о возвращении страны в Парижское соглашение по климату. Об этом сообщает РИА «Новости».

США при администрации Дональда Трампа вышли из ряда международных форматов и договоренностей, в том числе из Парижского соглашения по климату.

Байден в ходе избирательной кампании заявил, что одной из главных целей его президентства будет возвращение Вашингтона в климатическое соглашение. Он назначил спецсоветником по вопросам климата экс-госсекретаря Джона Керри, который в свое время принимал активное участие в выработке Парижского соглашения. Он будет координировать роль США в вопросах климата на международной арене.

| 2021-01-21T02:18:10+04:00 21 января 2021, 02:18|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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