Байден произвел временные назначения

Вступивший в должность президент США Джо Байден назначил временных министров финансов и юстиции, а также временного главу Госдепартамента, сообщает Reuters.

Исполнять обязанности госсекретаря будет Дэн Смит, временным главой министерства финансов станет Энди Бокол, министерства юстиции – Монти Уилкинсон, исполняющим обязанности главы Пентагона Дэвид Норквист, занимавший пост заместителя министра обороны.

Они будут занимать свои посты до утверждения постоянных выдвиженцев Байдена сенатом. (Газета.Ру)