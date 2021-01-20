Байден произвел временные назначения

Вступивший в должность президент США Джо Байден назначил временных министров финансов и юстиции, а также временного главу Госдепартамента, сообщает Reuters.

Исполнять обязанности госсекретаря будет Дэн Смит, временным главой министерства финансов станет Энди Бокол, министерства юстиции – Монти Уилкинсон, исполняющим обязанности главы Пентагона Дэвид Норквист, занимавший пост заместителя министра обороны.

Они будут занимать свои посты до утверждения постоянных выдвиженцев Байдена сенатом. (Газета.Ру)

 

| 2021-01-21T01:28:31+04:00 21 января 2021, 03:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss