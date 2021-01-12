Байден сделал прививку в прямом эфире

Избранный президент США Джо Байден получил вторую дозу вакцины от коронавируса. Кадры в вакцинации опубликовал телеканал ABC.

Байден сделал прививку в прямом эфире. После процедуры он обратился к американцам, призвав их носить маски, соблюдать социальную дистанцию. Также избранный президент отметил, что считает своей первостепенной задачей, чтобы «вакцина была передана людям как можно скорее».

Первую дозу вакцины компаний Pfizer и BioNTech 78-летний политик получил 21 декабря. Тогда он также решил сделать прививку в присутствии журналистов.

США остаются первой в мире страной по числу выявленных случаев коронавируса. По последним данным, инфекция была подтверждена у 22,4 млн жителей страны. (gazeta.ru)