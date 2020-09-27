Байден рассказал об ожиданиях от дебатов с Трампом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден ожидает личных выпадов от президента Дональда Трампа на их первых теледебатах 29 сентября.

«Я подозреваю, что он будет нападать напрямую и преимущественно в личном ключе. Это единственное, что он знает, как надо делать… Он не умеет дебатировать, он не настолько умен. Он не знает так много фактов, он мало что знает о международной политике, он мало что знает о внутренней политике. Он мало знает о деталях», — сказал Байден в субботу в эфире телеканала MSNBC.

Сам Байден признался, что собирается говорить о том, почему считает Трампа неудачным президентом, а также о своей программе исправления ситуации.

Ранее Трамп допустил, что его соперник-демократ Джо Байден может неплохо показать себя на дебатах. Он пояснил это богатым политическим опытом соперника, во много раз превышающим его собственный.

Первые теледебаты пройдут 29 сентября. В течение полутора часов кандидатам будут задавать вопросы по шести отобранным темам, уделив каждой 15 минут. В числе тем — назначение судьи в Верховный суд, беспорядки в американских городах, борьба с коронавирусом, безопасность выборов, экономика.