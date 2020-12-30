Байден призвал Трампа вакцинироваться от COVID-19

Избранный президент США Джо Байден призвал действующего президента Дональда Трампа привиться от COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Надеюсь, что президент ясно и недвусмысленно призовет всех американцев воспользоваться вакциной, когда она станет доступна. Я привился, чтобы внушить обществу доверие к вакцине, избранная вице-президент Камала Харрис тоже привилась сегодня с той же целью», — сказал Байден.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп вакцинируется от COVID-19, когда его врач сочтет это нужным.

Ранее Байден привился препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

США занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. За все время пандемии коронавирусом заразились более 19 млн американцев, из них более 300 тысяч — скончались.