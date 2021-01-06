Байден призвал Трампа потребовать завершить осаду конгресса и назвал происходящее мятежом

Избранный президент США Джо Байден призвал Дональда Трампа выступить по телевидению и потребовать от протестующих прекращения осады конгресса, передает ТАСС.

«Я призываю президента Трампа выступить по национальному телевидению и потребовать прекращения этого», — заявил Байден, выступая с обращением на фоне происходящих в Вашингтоне беспорядков. «Достаточно!», — сказал Байден, признавшись, что «шокирован происходящим» и призвав Трампа сделать все необходимое.

Политик также назвал происходящее в американской столице «мятежом».

Ранее протестующие, собравшиеся в столице в поддержку Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу Байдена.