Байден призвал Трампа потребовать завершить осаду конгресса и назвал происходящее мятежом

Избранный президент США Джо Байден призвал Дональда Трампа выступить по телевидению и потребовать от протестующих прекращения осады конгресса, передает ТАСС.

«Я призываю президента Трампа выступить по национальному телевидению и потребовать прекращения этого», — заявил Байден, выступая с обращением на фоне происходящих в Вашингтоне беспорядков. «Достаточно!», — сказал Байден, признавшись, что «шокирован происходящим» и призвав Трампа сделать все необходимое.

Политик также назвал происходящее в американской столице «мятежом».

Ранее протестующие, собравшиеся в столице в поддержку Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу Байдена.

| 2021-01-07T01:42:05+04:00 7 января 2021, 01:22|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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