Байден пообещал в случае победы надавить на Китай

«Как президент я буду ставить ценности в основу американской внешней политики. Я встречусь с его святейшеством Далай-ламой, назначу нового специального координатора по делам Тибета и буду настаивать на том, чтобы китайское правительство восстановило доступ в Тибет американским гражданам, в том числе дипломатам и журналистам. Я буду работать с нашими союзниками, чтобы надавить на Пекин и вернуть его к прямому диалогу с представителями Тибета, чтобы достичь договорённостей о значительной автономии, уважении прав человека и сохранении культуры Тибета», — говорится в заявлении Байдена, которое распространил его штаб.