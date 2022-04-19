Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила на регулярном брифинге, что президент США Джо Байден не планирует визит в Украину, передает ТАСС.

«Это не изменилось. <…> Президент не планирует ехать», — сказал она.

Однако Псаки отметила, что из соображений безопасности при наличии у кого-либо из американских чиновников планов посетить Украину Вашингтон не стал бы раскрывать детали визита.

В Соединенных Штатах уже заявляли, что поездка президента Джо Байдена в Украину и его личное посещение Киева не планируются.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что рассчитывает на визит Байдена в Киев. По словам украинского лидера, президент США «должен приехать сюда и увидеть».

Ранее глава Соединенных Штатов заявил, что готов лично отправиться в Киев. При этом в Белом доме рассматривают сразу несколько кандидатов, которые могут отправиться на Украину в ближайшее время.