Президент США Джо Байден подписал закон о продолжении финансирования правительства, включающий в себя дополнительную помощь Украине на сумму $12,4 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

По информации пресс-службы, ранее инициативу одобрил Конгресс США. Байден подписал «Закон о продолжении выделения ассигнований и дополнительных ассигнованиях в Украину, 2023».

«Закон предусматривает ассигнования на 2023 финансовый год федеральным учреждениям до 16 декабря 2022 года для текущих программ и деятельности федерального правительства и включает дополнительные ассигнования для реагирования на ситуацию в Украине», — сообщается в документе. («Газета.Ru»)