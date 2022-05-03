Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге для журналистов, что президент США Джозеф Байден поддерживает политику «открытых дверей» НАТО в отношении потенциальных членов альянса, сообщает ТАСС.

«Конечно же, мы поддерживаем политику НАТО, которая предусматривает, что те, кто заинтересован в присоединении, могут претендовать на это и присоединиться при соответствии требованиям. И, конечно же, мы поддерживаем любые решения со стороны руководства Финляндии и других о подаче заявки (на вступление)», — сказала она.

Ранее стало известно, что уже 12 мая Финляндия может принять окончательное решение подать заявку на вступление в Североатлантический альянс.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал быстрый процесс вступления в альянс для Швеции и Финляндии. По его словам, эти страны сами должны принять решение, запрашивать членство в НАТО или нет.