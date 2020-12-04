Байден планирует избегать конфликта интересов на посту президента

Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, заверил, что будет избегать конфликта интересов на посту президента.
«Мой сын, моя семья не будут вовлечены в бизнес, который находится в конфликте или же не находится на достаточном расстоянии от президента и властей», — сказал Байден в интервью CNN.
В ходе предвыборной кампании сторонники президента Дональда Трампа обвиняли Байдена в том, что его сын Хантер в ходе своей лоббистской деятельности использовал связи отца в бытность последнего вице-президентом США.(РИА Новости)