Байден отменил семейный ужин на День благодарения

Кандидат в президенты США Джо Байден, который по предварительным данным победил, отменил большой семейный ужин на День благодарения, передает РИА «Новости».

Такое решение политик принял из-за коронавируса. Однако полностью отказываться от праздника Байден не собирается: он проведет вечер в узком семейном кругу.

«Приближается День Благодарения и мне сказали: «Джо, максимум в твоем доме могут быть десять человек, это максимум, Джо», — сказал Байден, добавив, что будет встречать праздник с тремя людьми.

Байден не уточнил, кто будет третьим на праздничном ужине помимо него и его супруги Джилл Байден.