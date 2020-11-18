Байден отменил семейный ужин на День благодарения

Кандидат в президенты США Джо Байден, который по предварительным данным победил, отменил большой семейный ужин на День благодарения, передает РИА «Новости».

Такое решение политик принял из-за коронавируса. Однако полностью отказываться от праздника Байден не собирается: он проведет вечер в узком семейном кругу.

«Приближается День Благодарения и мне сказали: «Джо, максимум в твоем доме могут быть десять человек, это максимум, Джо», — сказал Байден, добавив, что будет встречать праздник с тремя людьми.

Байден не уточнил, кто будет третьим на праздничном ужине помимо него и его супруги Джилл Байден.

| 2020-11-19T01:09:23+04:00 19 ноября 2020, 02:27|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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