Байден опубликовал свою налоговую декларацию и призвал Трампа сделать то же

Кандидат Демократической партии на пост президента США Джо Байден опубликовал свою налоговую декларацию и призвал действующего главу государства Дональда Трампа сделать то же, пишет Fox News.

Ожидается, что тема налогов будет обсуждаться на предстоящих дебаБайден опубликовал тах Байдена и Трампа. В последнее время президента обвиняют в том, что он не платит подоходный налог.

Согласно декларации Байдена, в 2019 году он и его супруга Джилл заработали $985 233, заплатив с них $299 346 федеральных налогов. Политик опубликовал свою декларацию уже 22-й год подряд.

Трамп отказывается публиковать информацию о своих налогах, чтои идет вразрез с традицией кандидатов в президенты. (

| 2020-09-30T03:04:35+04:00 30 сентября 2020, 08:44|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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