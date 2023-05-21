Президент США Джо Байден 21 мая на полях саммита «Большой семерки» в Японии провел встречу с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Американский лидер объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи.
В пресс-службе Министерства обороны США сообщили, что это уже 38 передача военного оборудования из запасов Минобороны для Украины с августа 2021 года.
Всего Украина получит средства на сумму до 375 миллионов долларов.
Перечень того, что войдет в новый пакет помощи от США:
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских реактивных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;
- ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
- противотанковые комплексы «Джавелин» и АТ-4;
- боеприпасы реактивных систем с лазерным наведением;
- подрывные боеприпасы;
- системы бронированных мостов;
- бронированные медицинские автомобили;
- грузовые автомобили и прицепы для перевозки тяжелого оборудования;
- оборудование материально-технического обеспечения;
- тепловизионные системы;
- запасные части и другое полевое оборудование.
Отмечается, что США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности.
(УНИАН)