Президент США Джо Байден 21 мая на полях саммита «Большой семерки» в Японии провел встречу с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Американский лидер объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи.

В пресс-службе Министерства обороны США сообщили, что это уже 38 передача военного оборудования из запасов Минобороны для Украины с августа 2021 года.

Всего Украина получит средства на сумму до 375 миллионов долларов.

Перечень того, что войдет в новый пакет помощи от США:

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских реактивных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

противотанковые комплексы «Джавелин» и АТ-4;

боеприпасы реактивных систем с лазерным наведением;

подрывные боеприпасы;

системы бронированных мостов;

бронированные медицинские автомобили;

грузовые автомобили и прицепы для перевозки тяжелого оборудования;

оборудование материально-технического обеспечения;

тепловизионные системы;

запасные части и другое полевое оборудование.

Отмечается, что США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности.

(УНИАН)