Президент США Джо Байден 21 мая на полях саммита «Большой семерки» в Японии провел встречу с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Американский лидер объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи.

В пресс-службе Министерства обороны США сообщили, что это уже 38 передача военного оборудования из запасов Минобороны для Украины с августа 2021 года.

Всего Украина получит средства на сумму до 375 миллионов долларов.

Перечень того, что войдет в новый пакет помощи от США:

  • дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских реактивных систем (HIMARS);
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;
  • ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
  • противотанковые комплексы «Джавелин» и АТ-4;
  • боеприпасы реактивных систем с лазерным наведением;
  • подрывные боеприпасы;
  • системы бронированных мостов;
  • бронированные медицинские автомобили;
  • грузовые автомобили и прицепы для перевозки тяжелого оборудования;
  • оборудование материально-технического обеспечения;
  • тепловизионные системы;
  • запасные части и другое полевое оборудование.

Отмечается, что США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности.

(УНИАН)

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