Байден обвинил Россию в атаках на Запад

Президент США Джо Байден считает, что Россия пытается ослабить НАТО и «европейский проект». Об этом он заявил, выступая в пятницу по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.

По утверждению Байдена, российское руководство «пытается ослабить европейский проект и НАТО», а также «хочет подорвать трансатлантическое единство». «Поэтому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важным для Европы и США», — сказал он.

Байден также обвинил Россию в причастности к кибератакам, совершаемым в США и странах Европы. По его словам, реакция на эти действия критически важна для «защиты общей безопасности» США и союзников.

США будут сохранять полную приверженность НАТО и пятой статье Вашингтонского договора, определяющей принцип коллективной обороны альянса, заявил президент США.

«Соединенные Штаты полностью привержены НАТО. Соединенные Штаты сохранят верность пятой статье. Это гарантия. Нападение на одного — нападение на всех. Это наша непоколебимая клятва», — отметил глава государства. (ТАСС)