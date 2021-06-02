Президент США Джо Байден рассчитывает обсудить на встрече в Женеве с российским лидером Владимиром Путиным тему кибербезопасности в свете хакерской атаки на мясоперерабатывающую компанию JBS, сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

«Мы ожидаем, что это будет одним из вопросов, которые президент [Байден] обсудит с президентом Путиным на саммите, который пройдет через две недели», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

1 июня стало известно, что крупнейший в мире производитель мяса, бразильская компания JBS SA пострадала от хакерских атак на свои филиалы в Австралии и странах Северной Америки. Кибератака привела к приостановке работы пяти крупных мясоперерабатывающих заводов компании в США. Вашингтон заподозрил в кибератаке на JBS «российских хакеров».

Лидеры России и Соединенных Штатов встретятся в Женеве 16 июня.

Ранее Белый дом назвал другие возможные темы саммита — среди них ситуации на Украине и в Белоруссии. Кроме того, Вашингтон ожидает, что главы государств потратят «изрядное количество времени» на обсуждение вопросов стратегической стабильности.