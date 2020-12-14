Байден обошел Трампа по числу голосов выборщиков

Демократ Джозеф Байден обошел действующего президента США Дональда Трампа по количеству отданных за него в понедельник в ходе голосования в штатах голосов выборщиков.

По данным газеты The Washington Post, к настоящему моменту Байден набрал 97 из 270 необходимых голосов выборщиков, у республиканца 71 голос. Голосование коллегии выборщиков, по сведениям издания, завершено в 19 из 50 штатов.

Коллегия выборщиков штата Вермонт первой в США завершила в понедельник голосование, поддержав в качестве следующего президента страны Джозефа Байдена. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press.

По его данным, за демократа Байдена были отданы все три голоса выборщиков Вермонта.

Затем, согласно сведениям политологического сетевого ресурса 270towin.com, проголосовали выборщики штатов Нью-Гэмпшир (4), Индиана (11) и Теннесси (11). Первые поддержали Байдена, а вторые и третьи — действующего президента США республиканца Дональда Трампа.

The Washington Post сообщила, что выборщики Невады, где республиканцы пытались оспорить итоги выборов, также поддержали Байдена. Победа в Неваде принесла демократу шесть голосов выборщиков. Ранее республиканцы пытались оспорить итоги выборов в этом штате, обратившись в суд с требованием признать победу там Трампа. 4 декабря окружной суд Невады отклонил данный иск, указав, что истцам не удалось доказать обоснованность каких-либо обвинений в адрес избирательного штаба Байдена. Республиканцы вменяли демократу в вину в том числе подкуп избирателей.

Позже стало известно, что выборщики Джорджии (16 голосов), где был проведен пересчет голосов, также проголосовали за Байдена и поддержали Камалу Харрис в качестве следующего вице-президента США. Об этом сообщил телеканал Fox 10. Ранее в Джорджии был дважды проведен пересчет голосов на всеобщих выборах, прошедших в США 3 ноября. Согласно официальным результатам, Байден одержал в Джорджии победу с 49,5% голосов избирателей (2 473 633) против 49,26% у республиканца Дональда Трампа (2 461 854).

Представители Трампа полагают, что при голосовании на выборах имели место фальсификации, которые не были учтены при повторной обработке бюллетеней. Республиканец неоднократно призывал провести сверку подписей на отправленных по почте бюллетенях с теми, которые избиратели оставляли при регистрации. Действующий президент утверждал, что в случае проверки подписей победителем в Джорджии признают его.

Свои голоса за политика отдали и выборщики Аризоны, где республиканцы подвергали сомнению итоги выборов, сообщает The New York Times.

Члены коллегии выборщиков от штата Пенсильвания тоже поддержали Байдена. Заседание транслировалось на сайте правительства штата.

Победа в Пенсильвании принесла демократу 20 голосов выборщиков.

Нынешний президент республиканец Дональд Трамп и его сторонники до сих пор безуспешно пытались оспорить результаты голосования в этом колеблющемся штате, в том числе в Верховном суде США. (ТАСС)