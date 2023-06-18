Президент США Джо Байден назвал перемещение ядерного оружия РФ на территорию Беларуси «абсолютной безответственностью» России.

«Я много раз комментировал это — это абсолютно безответственно», — сказал он в комментарии журналистам перед отъездом в Филадельфию, передает SkyNews.

Кроме того, американский лидер ответил на вопрос, упростят ли Штаты вступление Украины в НАТО.

«Нет. Потому что они должны соответствовать одинаковым стандартам. Так что я не собираюсь упрощать это. Я думаю, что они сделали все, что связано с демонстрацией способности к военной координации… Она некоррумпирована? Соответствует ли она всем стандартам, которые выполняет каждая другая страна в НАТО? Я думаю, что это будет. Я думаю, что это возможно. Но это не автоматически», — сказал Байден.