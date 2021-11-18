Президент США Джо Байден подтвердил информацию о том, что администрация Белого дома рассматривает идею дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Это находится на рассмотрении», — приводит слова главы государства NBC News.

В феврале 2021 года коалиция из 180 правозащитных организаций, представляющих тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других, призвала бойкотировать Олимпиаду в столице Китая.

Также с подобным предложением выступили политики из Канады и Норвегии. Пресс-секретарь американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США обсуждают вопрос бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

7 июня конгрессмены из демократической и республиканской партий внесли в нижнюю палату конгресса США резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) перенести XXIV зимнюю Олимпиаду из Пекина в другое место. Политики мотивировали свое решение мерами китайских властей, которые якобы нарушают права национальных меньшинств в стране.

16 ноября издание The Washington Post сообщило, что дипломатическим бойкотом США хочет отреагировать на нарушения прав человека в Китае. Ожидается, что решение об отказе от визита на Игры будет принято президентом Джо Байденом до конца ноября. При этом бойкот не коснется участия спортсменов в соревнованиях. (