Белый дом пока не рассматривает возможность проведения прямых переговоров призента США Джо Байдена с руководством «Талибана» по поводу эвакуации людей из Афганистана, сообщил на брифинге помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Отвечая на ваш вопрос по поводу того, будет ли президент Байден говорить с лидерами «Талибана», в настоящее время такая возможность не рассматривается»,— сказал господин Салливан.

Он также указал, что США перевыполняют планы по темпам эвакуации людей из Афганистана и смогут вывезти из республики до 31 августа всех пожелавших этого американцев. (kommersant.ru)