Байден назвал участников захвата Капитолия террористами

Избранный президент США Джо Байден назвал события в Капитолии хаосом, ставшим результатом нападок действующего главы государства Дональда Трампа на демократию.

Как передает РИА Новости, об этом сказал Байден, выступая в четверг с речью.

В среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.

«Это были не беспорядки, не протест, это был хаос. Я не могу называть их участников протестующими, это чернь, повстанцы, внутренние террористы», — сказал Байден, выступая в четверг с речью.

«Это был результат безжалостных нападок президента Трампа на демократию», — отметил избранный президент.

По словам Байдена, Трамп нападал на свободную прессу, называя журналистов врагами народа, на разведслужбы, на военных. «Он использовал лексику, использовавшуюся автократами и диктаторами по всему миру», — отметил Байден.

По заявлению Байдена, выступавшего в Делавэре, Трамп «пытался использовать толпу, чтобы заставить замолчать голоса американских избирателей».

Он добавил, что президент не может быть выше закона.